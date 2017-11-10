Çanakkale'de deniz ulaşımına sis engeli

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nda etkisini artıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Yoğun sis yüzünden Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale\'de bugün saat 03.00 sıralarında sis etkisini göstermeye başladı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Boğaz trafiğini saat 03.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanlarını bilgilendirdi. Boğaza girişi yapamayan gemiler de demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı hattında da Gestaş tarafından gerçekleştirilen, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle bu hatlarda seferler aralıklarla yapılabildi.



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