Çanakkale'de Çocuk Bilim Merkezi kurulacak

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi ile Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) ortaklığında, mülküyeti belediyeye ait olan eski tekel şarap ve kanyak fabrikasının bulunduğu arsaya yapılacak, \'Çocuk Bilim Merkezi\' için protokol imzalandı.

Dr. İbrahim Bodur Çanakkale Çocuk Bilim Merkezi projesi için bugün bir otelde düzenlenen imza törenine; CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Kale Grubu Başkanı ve Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, KSV yetkilileri ile davetliler katıldı.

Tören, proje ekibinden Mimar Boğaçhan Dündaralp’in Çocuk Bilim Merkezi projesi hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından, projenin görsellerinden oluşan sinevizyon gösterimi ile başladı.

Proje alanı hakkında bilgi veren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Kıymetli büyüğüm rahmetli İbrahim Bodur’un adıyla, üzerinde yükselecek Çocuk Bilim Merkezi arsası, kamu kaynaklarının yeniden kamuya kazandırılması adına herkes tarafından bir kez daha anımsanması ve hiç unutulmaması gereken bir örnekti. Arsamız, 1962 yılında kurulan ve kentimize uzun yıllar katma değer ve istihdam sağlayan eski tekel şarap ve kanyak fabrikasının bulunduğu yerdir. Bu arsa 15 Ocak 2014’de Çanakkale Belediyesine bağışladı. Böylece, deniz kenarında yer alan 12.026,56 metrekarelik çok kıymetli taşınmaz, Belediye mülkiyetine resmen geçti, yani gerçek sahiplerine, Çanakkale halkına geri döndü. Çanakkale Belediyesi ve Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ortaklığıyla bu alanı, Çocuk Bilim Merkezi projesiyle değerlendirmeye karar verdik. Toplumları refaha, gelişmişliğe ulaştıracak temel iki faktör vardır; İlki gençlerimiz, çocuklarımız. İkincisi evrensel bilim ışığında eğitimdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimin ışığında, sorgulayarak, üreterek yetişmesi toplumumuzun en değerli yatırımı, aydınlık günlerin de anahtarıdır. Çocukların ve gençlerin gelişimine yatırım yapmak, onları geleceğin dünyasına hazırlamak, sorumluluklarının farkında, aktif, üretken, bilime, sanata meraklı bireyler olarak toplumsal katılımlarını arttırmak benim için her zaman en önemli konulardan biri olmuştur. Gençlerin ve çocukların bir araya gelmeleri, öğrenmeleri, üretmeleri, yaşama katılmaları, seslerini yükseltmeleri kuşkusuz çok önemlidir. Bizim de görevimiz öğrenme süreçleri için elverişli bir kent ortamı oluşturmaktır. Planlanan Çocuk Bilim Merkezi sadece ülkemiz için değil, dünyada işaret edilen çocuk bilim merkezlerinden biri olacaktır\" dedi.

Kale Grubu Başkanı ve KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise Kale Grubunun her zaman insan odaklı projeler ürettiğini ve bunun kendileri için en önemli husus olduğundan bahsederek, “Bugün Çanakkale’miz için, İbrahim Bodur’un çok sevdiği çocukların geleceği için bir aradayız. İlk adımını attığımız Çocuk Bilim Merkezi ile merak eden, keşfeden ve teknoloji üreten yeni İbrahim Bodurların yetişmesine fırsat yaratacağız. Sadece Çanakkale’ye değil, ülkenin geleceğine yatırım yapacağız. Bu Merkezin 24 saat yaşayan bir yer olmasını istiyoruz. İnşallah birçok konserde birlikte oluruz. Orada birçok sempozyumun bilime yönelik olmasını arzu ediyoruz. Köylerdeki çocukların ufkunu genişletmemiz gerekiyor ve onların birer girişimci olma hayalini desteklememiz gerekiyor\" diye konuştu.

Daha sonra Dr. (h.c) İbrahim Bodur Çanakkale Çocuk Merkezi projesi için Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay arasında protokol imzalandı.



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