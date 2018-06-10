Çanakkale'de Carraro Gelibolu Triatlon heyecanı başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

Çanakkale\'de, Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne kabulünün 20\'nci yıldönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kabatepe Eski Jandarma İskelesi alanında yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Carraro Gelibolu Triatlonu başladı.

Carraro Gelibolu Triatlonu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Gestaş\'ın katkıları, ACCELL Bisiklet ana sponsorluğunda, Gelibolu ilçesi Hamzakoy Bölgesinde hayatını kaybeden Gelibolu Yıldızspor Triatlon Takımı sporcusu Doğukan Varol anısına gerçekleştiriliyor.

Carraro Gelibolu Triatlonu\'nun startı için sporcular, sabah saat 06.15\'te Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş\'ye ait \'Gelibolu\' isimli feribotla, startın verileceği alana hareket etti. Start sporcuların saat 06.45\'te Kabatepe ile Anzak Koyu açıklarında Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp\'ın katılımıyla feribottan denize atlayıp, yüzmeleriyle başladı. Triatlon, sporcuların Kabatepe Eski Jandarma İskelesi alanında sırasıyla 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu etaplarını tamamlanmasının ardından saat 16.00\'da sona erecek. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, \"Bu yıl Gelibolu Triatlonu\'nun 2\'ncisi ülkemizin en güzel noktalarından birisi olan Tarihi Yarımadamızda düzenleniyor. Buraya gelen yerli, yabancı yarışmacılarımız bu yörenin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini görmüş oluyor. Bizde Çanakkale Valiliği olarak tüm kurumlarımızla bu faaliyeti destekliyoruz. Amacımız, önümüzdeki yıllarda da dünya çapında bilinen, tanınan uluslararası katılımın çok yüksek olduğu bir yarışmanın olması. Önümüzdeki yıl inşallah geniş katılımlarla devam edecek. Bu sene 500 civarında sporcu katıldı. Önümüzdeki yıllarda ise sporcu sayısının iki binlere, üç binlere kadar çıkması hedefleniyor. Tabii 2018 Troya Yılı olması sebebiyle de ayrıca bir önem taşıyor. Tüm dünyada Troya Yılı\'nın tanıtımına da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde yürütüyoruz. Bu Triatlon etkinliği de Troya\'nın ve Troya Yılının Çanakkale\'nin tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacaktır\" dedi.

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