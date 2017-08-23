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Çanakkale'de ByLock'tan 2 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'deki FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden  dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla,

23 Ağustos 2017 14:24

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden  dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2\'si tutuklandı, 2\'si adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5\'i daha, bugün adliyeye sevk edildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2 kişi emniyetteki sorgusu, 2 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 kişinin halen arandığı belirtildi. Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2\'si tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette sorguları tamamlanan diğer şüphelilerden 5\'i ise, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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