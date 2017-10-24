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Çanakkale'de büfede uyuşturucu satışına 1 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'deki bir büfeye yapılan operasyonda 2 kilo kubar esrar ele geçirildi

24 Ekim 2017 14:26

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki bir büfeye yapılan operasyonda 2 kilo kubar esrar ele geçirildi. Jandarma, büfe sahibi U.O.\'yu gözaltına aldı. 
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Yenice İlçesi\'ne bağlı Reşadiye Köyü\'nde U.O.\'ya ait bir büfede uyuşturucu bulunduğu ve satıldığını öğrendi. Dün gece düzenlenen operasyonda, büfede 2 kilo kubar esrar, 1 çalıntı tabanca, tabancaya ait mermi, 2 cep telefonu ile 10 bin 380 TL para ele geçirildi. Büfe sahibi U.O. gözaltına alındı. U.O.\'nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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