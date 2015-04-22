Çanakkale'de okullara 24 Nisan tatili

Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yıl dönümü törenleri nedeniyle kentte yaşanacak yoğunluk ve uygulanacak üst düzey güvenlik önlemleri dikkate alınarak, 24 Nisan Cuma günü kent merkezi ile bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın tüm Türkiye ’de olduğu gibi Çanakkale’de de okullar tatil olacak. Ancak, 24 Nisan’daki Çanakkale Savaşları’nın 100’ncü yıldönümü törenleri nedeniyle alınan bir takım önlemler kapsamında okulların tatil olması kararlaştırıldı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, alınan karar doğrultusunda 24 Nisan’da Çanakkale Merkez ile Eceabat, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiğini bildirdi. Diğer ilçelerde ise eğitim öğretimin normal olarak devam edeceği belirtildi.