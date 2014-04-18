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Çanakkale'de askeri birlikte patlama: 17 yaralı

2'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 18'inci Piyade Mekanize Tugayı'ndaki patlmada 17 asker yaralandı

18 Nisan 2014 03:02

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 18'inci Piyade Mekanize Tugayı'nda meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 17 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy beldesindeki 18'inci Piyade Mekanize Tugayı'nda saat 21.30 sıralarında gece atış eğitimi yapılırken henüz belirlenemeyen bir nedenle mühimmat patlaması meydana geldi. Patlamada aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 17 asker yaralandı. Yaralılardan 2'si Keşan, 2'si Gelibolu'daki devlet hastanelerine, 8'i ise Gelibolu Asker Hastanesine kaldırıldı. Gözünden yaralandığı öğrenilen Tugan Çilingir, Gelibolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamada yaralananlardan isimleri belirlenenler şöyle: "Yalçın Yıldırım, Ahmet Altınsoy, Talat Değer, Hakkı Arı, Mehmet Ali Uzunkaya, Murat Koç, Abdül Tekin, Tugan Çilingir."

5 Eylül 2012’de Afyonkarahisar’da askeri kışlada bulunan mühimmat deposunda el bombaları tasnif edilirken yaşanan patlamada 2’si astsubay, 2’si uzman, 21’i er 25 asker şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı.

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