Çanakkale'de Ankara Garı katliamı anmasına saldırı!

Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi’nde 10 Ekim Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenleri anmak isteyen üniversiteliler saldırıya uğradı.
Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM)inde üniversitelilerin 10 Ekim’de hayatını kaybedenler anısına yaptıkları konuşma sırasında özel güvenlik görevlileri ve karşıt görüşlülerin saldırısına uğradı.
Ardından üniversiteliler yemekhane binasına pankart asmak istedi. ÖGB engellemesi ile karşılaşan üniversitelilere Çevik Kuvvet müdahale etti. Müdahalenin ardından 20 üniversiteli gözaltına alındı.