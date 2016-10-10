T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de Ankara Garı katliamı anmasına saldırı!

Saldırıya tepki gösteren öğrencileri polis gözaltına aldı

10 Ekim 2016 20:02

Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi’nde 10 Ekim Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenleri anmak isteyen üniversiteliler saldırıya uğradı.

Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM)inde üniversitelilerin 10 Ekim’de hayatını kaybedenler anısına yaptıkları konuşma sırasında özel güvenlik görevlileri ve karşıt görüşlülerin saldırısına uğradı.

Ardından üniversiteliler yemekhane binasına pankart asmak istedi. ÖGB engellemesi ile karşılaşan üniversitelilere Çevik Kuvvet müdahale etti. Müdahalenin ardından 20 üniversiteli gözaltına alındı.

ETİKETLER

Ankara Katliamı anmapolis saldırısıÇanakkaleÇOMÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24