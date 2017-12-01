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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

01 Aralık 2017 12:02

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege\'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada\'dan saat 07.00 ve Kabatepe\'den 09.00\'da, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan Bozcaada\'dan 07.15 ve Geyikli\'den 08.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

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