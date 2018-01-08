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Çanakkale'de 70 gündür kayıp annesini arıyor

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yaşayan Yahya Şengül (56), 70 gün önce tarlada zeytin hasadı yaparken kaybolan annesi Eda Şengül'ü (87) arıyor

08 Ocak 2018 16:08

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde yaşayan Yahya Şengül (56), 70 gün önce tarlada zeytin hasadı yaparken kaybolan annesi Eda Şengül\'ü (87) arıyor.
Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünde yaşayan Yahya Şengül\'ün annesi Eda Şengül, 31 Ekim 2017 tarihinde zeytin hasadı için gittikleri tarlada kayboldu. Günlerdir çalmadık kapı bırakmayan Yahya Şengül\'in kayıp annesini arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın bulunamadı.
Annesinin bulunması için yetkililere çağrıda bulunan Yahya Şengül, görenlerin de en yakın emniyet ve jandarma birimine bilgi vermesini istedi. Günlerce annesini aramasına rağmen bulamadıklarını belirten Yahya Şengül, \"31 Ekim günü akşam saat 16.00 sıralarında tarlamızda zeytin toplarken kayboldu. Hemen aramaya başladık. Ama aradan 70 gün geçti hâlâ bulamadık. Civar köyler ile ilçelere gittik, haber saldık; sonuçsuz kaldı. Annemi ölü ya da diri bulmak istiyorum\" dedi.

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