T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de 57 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 57 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı

01 Ekim 2018 17:43

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 57 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Ayvacık-Küçükkuyu sahil yolunda bir grup kaçak bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 57 kaçak yakaladı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAVAŞAYVACIKDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıYasaJandarma KomutanlığıBölgeyeAfganistanYabancıları Geri Gönderme MerkeziFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24