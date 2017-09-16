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Çanakkale'de 56 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 56 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

16 Eylül 2017 18:42

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 56 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvacık İlçesi açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, bugün öğle saatlerinde, Babakale Köyü yakınlarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti. TCSG-6 Bot Komutanlığı\'nca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Pakistan, Eritre ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 56 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara, yiyecek ve giyecek verildi. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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