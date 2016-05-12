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Çanakkale’de 5 katlı bina çöktü!

Enkaz altında kalan olup olmadığı bilinmezken bölgeye ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi

12 Mayıs 2016 19:53

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 5 katlı bina, bugün öğleden sonra, Lapseki’de 5 katlı bir bina, bitişiğine yapılan inşaatın temel atma çalışmaları sırasında büyük bir gürültüyle çöktü.

İnşaat işçilerinin 5 katlı binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine hemen binada oturanları uyarıp kısa sürede tahliyesini sağladı.

Tahliyeden kısa süre sonra da bina büyük bir gürültüyle çöktü. Başta AFAD ekipleri olmak üzere olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çöken binanın altında kalan olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı.

 

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