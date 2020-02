Çanakkale'de 5 çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı (Tekrar)

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, yaşları 7 ile 9 arasında değişen 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Hüseyin C. (52), tutuklandı.

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin C.\'nin iddiaya göre, 7 ile 9 yaşlarındaki aralarında kız ve erkek çocukların bulunduğu toplam 5 çocuğa 3 aydır cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine ortaya çıkan cinsel istismar olayının ardından aileler Hüseyin C.\'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde çocukların ifadeleri alınırken, Hüseyin C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin C., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



