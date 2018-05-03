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Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE,(DHA) - ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bugün sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4

03 Mayıs 2018 10:37

ÇANAKKALE,(DHA) - ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde bugün sabaha karşı Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çan\'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Çanakkale\'nin Çan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 05.04\'te meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Tepeköy köyü, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

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