Çanakkale'de 42 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 42 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bir grup kaçağın bulunduğunu öğrendiği Behramkale Köyü Kadırga Koyu oteller bölgesindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 42 kaçağı yakaladı. Yakalananlar iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklara jandarma tarafından su ikram edildi. Yakalananlar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

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