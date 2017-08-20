Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yasadışı yollardan gitmek için Eşmece Burnu\'ndan lastik botla denize açılan 41 Suriyeli kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçesi Eşmece Burnu Mevkii\'nden lastik bot ile Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için denize açılan 17\'si çocuk, 11\'i kadın toplam 41 kaçak göçmen, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince bu sabah Eşmece Burnu\'nun 1 mil açığında yakalandı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na getirildi. İki gündür ormanda aç ve susuz bir şekilde, kaçmak için uygun zamanı beklediklerini söyleyen kaçak göçmenlere, burada IOM Görevlileri tarafından yiyecek, su, temizlik ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne sevk edildi.



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