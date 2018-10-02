Çanakkale'de 35 kaçak yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan 35 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi\'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu önlerinde lastik botta bir grup kaçak tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 35 kaçağı yakaladı. 16\'sı erkek, 5\'i kadın, 14\'ü çocuk olan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na götürüldü.

Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.



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