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Çanakkale'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan Suriye ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı

25 Mart 2018 15:55

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan Suriye ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.
Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye hazırlanan kaçaklar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale Köyü Kadırga Koyu sahilinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, iki minibüs ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
Kaçaklar, buradaki yasal işlemlerin ardından, İlçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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