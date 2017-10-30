Çanakkale'de 29 Ekim kutlamaları

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı\'na yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yapılan havai fişek gösterisinin ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda sahne alan Sıla Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Belediyesi tarafından saat 19.30\'da fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 3 bin Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden grup, \"Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\", \"Ne Mutlu Türküm Diyene\" sloganları atıp, İzmir Marşı\'nın söyleyerek kordon boyuna ulaştı. Truva Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası\'nda sona eren yürüyüş, yat limanındaki havai fişek gösterisi ile son buldu.

SILA RÜZGARI ESTİ

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen Cumhuriyet Konseri\'nde Sıla rüzgarı esti. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konserde Sıla sahneye \'Ziyan\' şarkısı ile çıktı. \'Engerek\' şarkısı ile konsere devam eden Sıla, \"En büyük bayram bence bu bayram. İçinde çok sorumluluklar barındırıyor. En çok da bize düşüyor, bu bayrağı iyi taşımak. Bence bilincindeyiz. Daha da bilincinde olabiliriz. Bu kadar kudretli ve bu kadar vefalı topraklarda bu bayramı kutluyor olmak ve şu anda sahnede olmak benim için daha da güzel. Şarkıları sizlerle paylaşmak çok güzel. Bu akşamı paylaşmak daha da güzel. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum\" dedi.

Konuşmasının ardından şarkılarına devam eden Sıla\'ya hayranları da eşlik etti. Sıla birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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