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Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı

28 Ekim 2017 17:29

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı\'ndaki çelenk sunma törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Çanakkale Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Çanakkale Belediyesi\'nin çelenklerinin Atatürk Anıtına anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.
CHP\'DEN ALTERNATİF TÖREN
Resmi törenin ardından CHP Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde alternatif çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek, Bülent Öz, CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan ve partililer katıldı.

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