-Çanakkale'de ''2 bin yıllık yol'' ortaya çıkarıldı ÇANAKKALE (A.A) - 29.09.2011 - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Gülpınar beldesindeki Apollon Smintheus Tapınağı'nda yürütülen kazı çalışmalarında ''2 bin yıllık yol'' ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'de başlatılan kazılarında kamulaştırma sorunlarının çözümlenmesiyle yeni mimari örnekler ile buluntuların gün ışığına çıkmaya devam ettiğini söyledi. Son üç haftada kutsal alanla ilgili çok yeni bilgi ve belgelere ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Özgünel, kutsal alan ve çevre kentlerin birbirleriyle ve Smintheion ile ilişkilerinin daha da açıklık kazandığını bildirdi. Kamulaştırma işlemlerinin hızlanmasıyla mimari, dinsel yaşam ve sosyal aktiviteler konusunda yeni bilgilere ulaştıklarını ifade eden Özgünel, ''Son dönem kazılarında ve yüzey araştırmalarında tespit ettiğimiz bazı arkeolojik veriler ve son hafta ortaya çıkarılan kutsal yol, birçok bilgiyi beraberinde getiriyor'' dedi. Özgünel, antik çağdan bugüne kutsal mekanların insan yaşamının her alanında etkili olduğunu, ortaya çıkan kutsal yolla yeniden güçlü bir şekilde vurgulandığını ifade ederek, kazı çalışmalarına destek veren İÇDAŞ AŞ'ye teşekkür etti. Kazı ekibinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan ise kazı çalışmalarındaki sonucun kendilerini şaşırtmadığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Kaplan, maddi açıdan rahat olunca uzun bir süre çalışma yapma fırsatı bulduklarını, ''aç, kapa kazı mevsimi'' yerine daha uzun soluklu, 3-4 ay çalışabildiklerini belirterek, ''Şu anda 2 bin yıllık kutsal yol üzerinde çalışıyoruz. Kısıtlı olanaklarla çalışıyor olsaydık ancak yolun 5-10 metresini açabilirdik. Oysa kazı bitmeden kutsal yolun 45 metrelik kısmı açığa çıktı'' dedi. Apollon Smintheus kutsal alanına gelen yolun 35 kilometre uzaklıktaki Alexandria Troas kentinden çıkıp Tuzla Ovası'ndaki Roma Köprüsü'nü aştıktan sonra kutsal alana ulaştığını ifade eden Kaplan, ''Bu yolun tamamını açmak istiyoruz. Tuzla Çayı'nın yatak değiştirmesiyle köprü ayaklarının alüvyona gömülü olması, daha uzun soluklu kazıları ve araştırmaları gerekli kılmaktadır'' diye konuştu.