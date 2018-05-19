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Çanakkale'de 19 Mayıs coşkusu

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı

19 Mayıs 2018 15:46

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanındaki tören saat 10.30’da Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp yaptı. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak Basketbol Sahası\'na kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kordon boyunda gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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