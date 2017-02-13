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"Çanakkale'de 15 - 20 gün içinde daha büyük bir deprem olabilir"

Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti

13 Şubat 2017 10:46

İTÜ Maden Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ercan, son bir haftadır deprem fırtınası yaşayan Çanakkale bölgesinde önümüzdeki günlerde şiddetli deprem beklediğini söyledi. Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Gündem Özel programında Prof. Ercan, bölgedeki fay hatlarının gerginliği boşaltamadığını o yüzden 6 şiddetin de bir depremin 15 - 20 gün içinde vurabileceği uyarında bulundu.

Bugüne kadar 749 sarsıntı oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi.

Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

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