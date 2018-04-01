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Çanakkale'de, 14 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ

01 Nisan 2018 14:20

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ç.\'yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurup, yerde de göğsüne bıçak saplayarak öldüren M.İ. (14), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 27 Mart Cuma günü öğle saatlerinde kentin en merkezi noktası olan iskele meydanında meydana geldi. İddaya göre,  2015 yılında yaşadığı cinsel istismar olayı sonrası M.İ., meydanda karşılaştığı İ.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanındaki tabancayı iki kez ateşleyerek İ.Ç.\'yi başından vurdu. M.İ. ardından, yerde kanlar içinde kalan İ.Ç.\'nin göğsüne bu kez de yanındaki bıçağı saplayarak öldürdü. Olay yerine gelen polislere teslim olan M.İ., \"Tecavüzcü\" diye bağırdı. Gözaltına alınan M.İ., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından M.İ., dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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