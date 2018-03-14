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Çanakkale'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle töreni düzenlendi

14 Mart 2018 14:57

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı\'ndaki programa, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Sinem Topaloğlu, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Baş Hekimi Operatör Doktor Ufuk Tali, Yönetim Hizmetleri Başkanı Nurcan Yılmaz ve sağlık çalışanları katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Çanakkale Anadolu Hastanesi, Aile Hekimler, Derneği ve Çanakkale Sağlık Çalışanları Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na sunulması ile başlayan tören, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Sinem Topaloğlu, \"Tıp sadece bir meslek değil aynı zamanda  bir sanattır. Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat. Bizler zor olan yolu seçtik. Tüm bu zorluklara rağmen, dün olduğu gibi bugün de, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak, gece gündüz demeden insanlarımızın sağlığı için hizmet sunmaktayız. Hekimler savaşta, afette olduğu gibi hangi koşul içinde olursa olsun, hiç düşünmeden, görevini en iyi şekilde yapabilmek için büyük özveriyle çalışmaktadır. Bunun unutulmaz örneği 18 Mayıs 1915’de Çanakkale savaşına giden tıbbiyelilerin Anafartalar ve Conkbayırı’nda tümüyle şehit olmaları ve o yıl Tıbbiyenin mezun verememesidir. Dün Çanakkale’de olduğu gibi, bugünde burada, her zaman, milletimizin yanında  ve onlara uzanan, şifa dağıtan el olmaya devam edeceğiz\" dedi.
Konuşmanın ardından programı, sağlık çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı\'ndan Çanakkale Valiliği önüne kadar gerçekleştirdiği yürüyüş ile sona erdi.

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