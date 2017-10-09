Çanakkale'de 135 kaçak avcıya para cezası

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, bu yıl kaçak avcılık yaptığı belirlenen 135 kişiye, 105 bin 899 TL idari para cezası kesti.

Yasadışı avcılıkla mücadelede daha etkin olmak isteyen DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılara yönelik denetimlerine devam ediyor. DKMP ekipler, bu yıl 2 bin 702 avcıyı kontrol derek, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 135\'ine yasal işlem yaptı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefet ederek avlanan avcılara toplam 105 bin 899 TL idari para cezası kesti.

Kontrollerde 24 yivsiz av tüfeğine, 1 motosiklete, 13 projektör ve teybe el konuldu.



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