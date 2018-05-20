Çanakkale'de 121 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile geçmek isteyen 121 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde Babakale Burnu\'nun 2 mil açığında, iki ayrı grubun lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 81 Bot Komutanlığı, Suriye, Irak ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 64’ü çocuk, 24’ü kadın olmak üzere toplam 121 kaçağı yakaladı.

TCSG 28 ve TCSG 81 botlarıyla Küçükkuyu Beldesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.



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