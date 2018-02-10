Çanakkale'de 10 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece yarısı Assos Kadırga Burnu mevkisinde bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. \'TCSG 80\' Bot Komutanlığı\'nca kıyıdan 1 mil açıkta düzenlenen operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 10 kaçak gözaltına alındı. Akraba oldukları tespit edilen Suriyeli kaçaklar, Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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