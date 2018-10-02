Çanakkale'de, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 gözaltı

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, Ali Kemal Göktürk\'ün (34) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 30 Eylül Pazar günü saat 02.00 sıralarında, Kepez beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Sahil Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve kız arkadaşı M.A.\'nın içinde olduğu 17 AS 501 plakalı araca, 4 kişinin bulunduğu başka araç yanaştı. Kısa süre sonra iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ali Kemal Göktürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Karakoloğlu ağır, M.K. ise hafif yaralandı. Bıçaklı saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Karakoloğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hafif yaralı M.K. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, bıçaklı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganların A.İ. (29), İ.B. (23), B.N. (40) ile Ş.N. (15) olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen 4 kişi, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, emniyette sorguya aldığı şüphelilerden cinayeti kimin işlediğini tespit edecek.