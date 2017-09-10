T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi sahilinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kaçak yakalandı

10 Eylül 2017 16:32

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi sahilinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 kaçak yakalandı.
Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah Babakale Köyü açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden 2 mil açıkta durdurulan botta, 18\'i çocuk, 10\'u kadın toplam 39 kaçak yakalandı. Afganistan, Irak ve Suriyeli uyruklu oldukları belirlenen kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakoluna getirildi. 2 gündür aç olduklarını belirten aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklara, yiyecek ve giyecek malzemeleri dağıtıldı. Kaçaklar, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇAYVACIKDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıMüsellim BoğazıKüçükkuyu Sahil Güvenlik KomutanlığıBabakale KöyüSahil Güvenlik BotuAfganistan IrakSuriyeliKüçükkuyu Beldesi Sahil Güvenlik Komutanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24