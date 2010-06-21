Çanakkale Zaferi'nin ikincisi Gediktepe'de yazılmıştır

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "1915'te Türk tarihinin şahit olduğu kahramanlık destanlarından bir tanesi de bir gün önce Gediktepe Sınır Karakolu'nda yazılmıştır" dedi. Başbuğ saldırıda istihbarat zaafiyeti olduğuna ilişkin söylemlere katılmadığını da belirtti ve "Olağanüstü halin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Heronları K. Irak'ta kendi personelimizle 10 gündür kullanıyoruz" diye konuştu.





Orgeneral Başbuğ, Çanakkale'de düzenlenen İpek Yolu-2010 General/Amiral Semineri'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni stratejik konseptin geliştirilmesi ve müzakeresi aşamasında ve uzmanlar grubunun raporlarını sunmasının hemen arkasından icra edilen seminerin, ortaklık ilişkilerinin geleceği konusunda yeni stratejik konsepte katkıda bulunmasını ümit ettiğini söyledi.



Konuşmasında terörle ilgili mesajlar da veren Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Hakkari'deki saldırıda istihbarat zaafiyeti olduğuna ilişkin söylemlere katılmadığını belirtti.



İlker Başbuğ, olağanüstü hal uygulamasıyla ilgil olarak da, "Olağanüstü halin söz konusu olduğunu düşünmüyorum" diye yanıtladı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, "Son 10 gündür bizim Heron sistemlerini, Türkçe biz onlara gözcü sistemi diyoruz, İsrail'den satın aldığımız gözcü sitemlerini, biz de Irak'ın Kuzeyinde kullanmaya başladık" dedi.





"Terör örgütleri saldırı yapma yeteneği kazandı"



Atatürk'ün Türk askerinin evrensel değerlerle örülü kahramanlığı yanında, Çanakkale'de ölen tüm askerlere atfettiği, dünya barışına temel teşkil edebilecek anlamlı seslenişini katılımcılarla paylaşan Orgeneral Başbuğ, şöyle devam etti:



"Atatürk'ün kendi sözleriyle size kendisinin o gün söylediklerini aktaracağım. 'Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın bağrında bulunuyorsunuz. Huzur ve barış içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Bizler için Mehmetçiklerle yanlarında yatan Coni'ler arasında hiçbir fark yoktur. Uzak diyarlardan evlatlarını bu savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz evlatlarınız bizim bağrımızdadır artık. Huzur içindedir ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim evlatlarımız olmuşlardır."



Orgeneral Başbuğ, terör örgütlerinin dünyada herhangi bir zaman ve herhangi bir yerde saldırı yapma yeteneği kazandıklarını vurguladı.



Bu nedenle tüm dünya ülkelerinin terörizm sorunu ile karşılaşabileceğini kaydeden Başbuğ, terörizmin temel bir tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.



Teröre karşı savaşın dünya çapında işbirliği gerektirdiğini dile getiren Orgeneral Başbuğ, "Türkiye yaklaşık 25 yıldır terör örgütü PKK'ya karşı mücadele etmektedir. Bizim terörle mücadeledeki temel hedefimiz teröristlerin ve destekçilerinin başarı umutlarını yok etmektir. Teröristler, terör ve şiddet yoluyla bir şey elde edemeyeceklerini anlamak zorundadır. Terörle mücadelenin, güvenlik, ekonomik, sosyo kültürel, propaganda ve uluslararası ilişkiler alanlarında devlet tarafından organize edilen koordineli faaliyetlerin bir birleşimi olduğuna inanıyoruz. Terörist örgüt, silahlı terör örgütü elemanlarını barındırmaya devam ettikçe sadece ekonomi ve sosyo kültürel alanlarda gerekli önlemleri alarak terörün biteceğini düşünmek bir hata olacaktır. Bu nedenle tam anlamıyla yok oluncaya kadar terör örgütüyle savaşma azim ve kararlılığımız tamdır. Bu mücadele uzun vadeli bir gayrettir ve sabır ister" şeklinde konuştu.





Toplantı neden Çanakkale'de?



Toplantıyı Çanakkale'de yapma nedenleriyle ilgili olarak Orgeneral Başbuğ, "Buranın sahip olduğu stratejik coğrafyası değil sadece. Aynı zamanda buranın milattan önce 5 bine giden tarihi ve buna bağlı olan arkeolojik eserleri, özellikle dünya savaş tarihinde ayrı bir yeri olan ve aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşı ve Türk askerinin kahramanlığı bir destana dönüşmüştür" dedi.



Başbuğ, "1915'te Türk tarihinin şahit olduğu kahramanlık destanlarından bir tanesi de bir gün önce Gediktepe Sınır Karakolu'nda yazılmıştır. Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlık kadar büyük bir kahramanlığın Gediktepe sınır karakolunda önceki gün yazıldığına bu bölgeye yaptığım ziyarette bizzat şahit oldum" diye konuştu.





NATO kendini ispatladı



Orgeneral Başbuğ, NATO'nun 21. yüzyılın güvenlik sorunlarına kendisini adapte etmiş eşsiz bir organizasyon olduğunu ispatladığını belirterek, "Dolayısıyla biz NATO'nun caydırıcılık ve savunma alanlarında dünyadaki en önemli uluslararası kurum olmaya devam ettiği konusunda hemfikiriz. İttifakın 21. yüzyılda karşılaşacağı risk ve tehditler mahalli kimliklerini hızla değiştirmekte ve küreselleşmektedirler. Geçmişte on yıllarca tehdit altında bulunan sınırlara sahiptik. Şimdi ise sınır tanımayan tehditlerimiz var" dedi.



"İttifakın sorumluluk sahasının çok uzağındaki mahalli çatışmalar, ulusal ve bölgesel sınırları aşarak daha geniş çapta güvenlik kaygılarına yol açabilme potansiyeline sahiptirler. Başka bir deyişle günümüzde güvenlik artan bir oranla diğer bölgelerdeki istikrara bağlıdır" diyen Başbuğ, "Nükleer silahların yayılması, balistik füzeler, küresel terörizm tehdidi, korsanlık, enerji güvenliği ve devam edegelen siber saldırılar yeni güvenlik ortamının en önde gelen gündem başlıklarıdır. Bu sorunların tahmini ve üstesinden gelinmesi daha zordur. Zira doğası gereği bu sorunlar karmaşık ve çok boyutludur. Küreselleşme çağında karmaşıklık ve belirsizliklik, uluslararası güvenlik ortamının en belirgin özellikleri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.







