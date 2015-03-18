Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlandı

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü, Çanakkale başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Edirne'de düzenlenen törende, kentte yaşanan taşkın nedeniyle kutlamalar her yıl yapılan Balkan Şehitliği yerine Şükrüpaşa Anıtı'nda yapıldı.

Balkan Şehitliği yerine Şükrüpaşa Anıtı'nda yapılan tören Edirne Valisi Dursun Ali Şahin 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan'ın anıta çelenk koyması ile başladı.

Ardından saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in şeref defterini imzalamasından sonra, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Çanakkale savaşında şehit düşen askerler için dua okudu.

Şehitlik sular altında

Edirne’de Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve aşırı yağışların ardından Sarayiçi Er meydanı alanında bulunan Balkan Şehitliği sular altında kalması nedeniyle anma törenleri kentin en yüksek tepesinde bulunan Şükrüpaşa Anıtı'nda yapıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları Halk Eğitim Merkezi'nde devam edildi.

İzmir'de Vali Toprak'a 'Atatürk' tepkisi

İzmir'in Kadifekale Semti'ndeki Hava Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Her yıl törene katıldığını dile getiren ve adı öğrenilemeyen bir kadın, Vali Toprak'a, "Neden konuşmanızda bir kez olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmediniz. Rica ediyorum" diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine Vali Toprak, şehitlik anı defterinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirdiğini, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu hatırlattı. Ancak söz konusu kadının tepkisi üzerine, Valı Toprak, törenın şehitlerle ilgili olduğunu belirtti.

Başbakanlık'ta 'Çanakkale geçilmez' mönüsü

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü, Çanakkale başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı.Zaferin 100'üncü yıldönümünde Başbakanlık'ta, zaferin kahramanlarından 43. Alay 1. Tabur askerlerine verilen yemekler servis ediliyor.

Yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan mönü ile ilgili olarak, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Kurumu'nun Twitter adresinden şu açıklama yapıldı:

"Tabldot servisinde sunulan günün menüsü Çanakkale Savaşı'nda savaşan 43. Alay 1. piyade Taburu askerlerine verilen yemeklerden oluşmaktadır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

HDP'den Çanakkale Zaferi açıklaması

Zaferin 100. yıldönümü için kutlamalar Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla Çanakkale 18 Mart Stadı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Nihat Doğan ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "ALTIN madalyayı" Türk bayrağına taktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları okundu.

Erdoğan: Kararlılığın göstergesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, 100. yıl dönümü iftiharla kutlanan Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı kahramanlık destanı olduğuna dikkati çekti. Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin o dönemdeki tüm imkansızlıklarına rağmen milletin bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren şanlı bir zafer olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, zaferi beraberinde getirmesinin yanı sıra bilahare istiklal harbimiz için gerekli olacak mücadeleci ruhun güçlenmesine de vesile olmuştur. Çanakkale ruhu, aziz milletimizin hiçbir engel tanımama hususundaki azminin, birlik, beraberlik ve kardeşlikten ödün vermeme konusundaki kararlılığın göstergesidir. 'Çanakkale geçilmez' dedirten ecdadımızdan miras aldığımız vatan sevgisi, bizlere emanet edilmiş olan bu aziz vatanı, günümüzde de gelecekte de aynı şuurla sahip çıkılacağının güvencesidir. Kadim medeniyetimizden ilham ve kuvvet alan bizler, milletçe hep birlikte ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma gayretini sürdüreceğiz."

"Zaferin 100. yılında Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi rahmet ve hayırla yad ederken onlara şükran borcumuzu ödemenin yolunun vatanımıza, bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize kararlı bir şekilde sahip çıkmaya davet etmekten geçtiğini de hatırlatmak istiyorum. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Törene, Başbakan Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, siyasi parti ve bazı ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Davutoğlu: Bıraktığınız emanet emin ellerdedir

Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bıraktığınız emanet emin ellerdedir, emin ve sağlam omuzlardadır. Bu omuzlar Seyit Onbaşı'nın omuzları kadar, yüreği kadar sağlamdır. Dizimizde derman kalmayıncaya kadar, omuzlarımız toprağa değene kadar, bu aziz bayrağı bir an bile omuzlarımızın üzerinden eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Her birimizin hatıralarında Çanakkale'nin unutulmaz izleri vardır. Aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Bıraktıkları miras, bıraktıkları birlik ve kardeşlik mirası ebediyen taşınacaktır. Bugün Diyarbakır'da da , İzmir'de de Hakkari'de de, Edirne'de de, Rize'de de, Muğla'da da o aziz şehitlerin torunları omuz omuza geleceğe yürüyorlar, yürüyecekler. Onların mirasına, onların hatırasına ayrımcılık, bölücülük sokmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Türk, Kürt, Alevi, Sünni kim olursa olsun Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza savaşanların torunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit vatandaşları olarak geleceğe birlikte omuz omuza yürüyecekler" diye konuştu.

Konuşurken sesinin titrediği görülen Başbakan Davutoğlu, "Biz nefes alırken, dünyada zalimler rahat uyuyamayacak. Siz nefes alırken, nasıl mazlum milletlere ilham kaynağı olmuşsanız, biz nefes alırken, mazlum milletler sığınmak istediklerinde bağrımızı onlara açacağız. Nasıl 2 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizi bağrımıza basmışsak, nasıl Bosna Savaşı'nda Boşnakları, nasıl Kosova Savaşı'nda Kosovalıları, nasıl Halepçe'den gelen kardeşlerimizi bağrımıza basmışsak, Anadolu toprakları, sizin emanetiniz topraklar, mazlumların merhamet diyarı olacak" dedi.

Törenden notlar

Törene, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, siyası parti ve bazı ülkelerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Soğuk havaya rağmen çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği törene vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde stadı doldurarak ilgi gösterdi. Protokol konuşmalarının yapıldığı törende, Başbakan Davutoğlu da hitap etti. Davutoğlu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye yönelirken sahada kurulan platformun önünde elinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler tarafından koridor oluşturuldu. Davutoğlu, onların arasından sahneye doğru yürürken bazılarının ellerindeki bayrağı öperek alnına koydu.

Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Davutoğlu, yaklaşık 30 dakika saat süren konuşmasının ardından protokoldeki yerine geçerken Irak'ın Basra kentinden gelen ve dedeleri Çanakkale'de şehit düşen kişilerden oluşan Arap aşireti üyeleriyle kucaklaştı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Davutoğlu, bu sırada yanına gelen yaşlı bir kadının da elini öptü. Davutoğlu'nun konuşmasının ardından şair Serdar Tuncer tarafından şiirler okundu, Devlet Halk Dansları Topluluğunca halk oyunları gösterisi sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğinin gösterisinden sonra tören, resmigeçitle sona erdi. Bu arada, Çanakkale Savaşları'na katılan 34 alayın ipekten dokunan sancakları, ilk kez bu sene törende yer aldı.

İngiliz Büyükelçi'den 'Çanakkale geçilmez' tweeti

Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümünde İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore Twitter hesabından Türkçe tweet atarak, ''Çanakkale geçilmez'' yazdı.