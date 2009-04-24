Çanakkale Zaferi'nden yeni görüntüler

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde, Çanakkale Kara Savaşları’yla ilgili, ilk kez gün ışığına çıkan görüntülerin de yer aldığı bir video yayımlandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından 26 Şubat 2009'da hazırlandığı bildirilen ve Çanakkale Kara Savaşları’nın 94. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan video, 18 dakika 35 saniye sürüyor.



"Çanakkale Geçilmez" yazısı ve "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsüyle başlayan videoda, Çanakkale'de çarpışan Türk askerinin cephedeki ve cephe gerisindeki durumuna ilişkin görüntüler bulunuyor.



Videoda, Atatürk'ün cephede çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu bir dizi fotoğrafa da yer verildi.



