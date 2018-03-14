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Çanakkale ve Afrin şehitleri için yürüyor

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- İSTANBUL'dan 7 gün önce yola çıkan Savaş Altay (44), Çanakkale ve 'Zeytin Dalı Harekâtı' şehitleri için başlattığı yürüyüş kapsamında, Gelibolu'ya ulaştı

14 Mart 2018 20:36

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- İSTANBUL\'dan 7 gün önce yola çıkan Savaş Altay (44), Çanakkale ve \'Zeytin Dalı Harekâtı\' şehitleri için başlattığı yürüyüş kapsamında, Gelibolu\'ya ulaştı.
Savaş Altay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Çanakkale\'de şehit düşen askerler ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen askerlerin anısına, 7 gün önce İstanbul\'dan Çanakkale\'ye doğru yola çıktı. Ay yıldızlı tişörtü ve elinde Türk bayrağı ile şehitler için yürüyen Altay; Edirne, Tekirdağ, Malkara ve Keşan\'ın ardından bugün Gelibolu ilçesine ulaştı.
Şehitler için 23 yıldır yürüdüğünü belirten Savaş Altay, \"Şehitlerimiz için yürüyüş sırasında, halkımız, gittiğim il ve ilçelerde büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıl dönümünde, Çanakkale ve Afrin\'de şehit düşen askerlerimiz anısına bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Amacımız farkındalık yaratıp, şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmamasıdır\" dedi.
Geceyi Gelibolu\'da geçirecek olan Savaş Altay, yarın Çanakkale\'ye geçecek.

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