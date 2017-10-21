Çanakkale Valisi Tavlı, Diyarbakırlı öğrencilerle dostluk maçı yaptı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında kente gelen Diyarbakırlı öğrencilerle dostluk maçı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakırlı öğrenciler, Çanakkale\'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitlikler ile tarihi ören yerlerini gezen öğrenciler, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Bektaş ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı.

Maç öncesinde Vali Tavlı, Diyarbakırlı öğrenciler ile bir araya gelip sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 20\'şer dakikadan iki devre halinde oynanan maçta, kırmızı takımda Vali Tavlı ve Eceabat Kaymakamı Yılmaz, yeşil takımda ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ile Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bektaş yer aldı. Vali Tavlı\'nın vuruşuyla başlayan maç eğlenceli görüntülere sahne olurken, kırmızı takım yeşil takımı 4-2 mağlup etti.

Maçın ardından açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 102 yıl önce olduğu gibi memleketin dört bir tarafından gelen insanların bugün yine Çanakkale\'de buluştuğunu belirtti. Kaşdemir, \"Aynı ruhla, aynı anlayışla, aynı kardeşlikle, aynı birlikle Çanakkale Ruhu\'nu tekrar oluşturuyoruz. Biz biriz, biz beraberiz ve birlikte Anadoluyuz, birlikte Türkiyeyiz. O yüzden Çanakkale\'de olmaktan, Çanakkale\'de misafirlerimizi ağırlamaktan, Çanakkale\'de Diyarbakırlı, Vanlı, Siirtli kardeşlerimizi, misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ve herkesi Çanakkale\'ye bekliyoruz\" dedi.

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