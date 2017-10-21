Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Diyarbakır'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yaptı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında kente gelen Diyarbakırlı öğrenciler ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı. Maçı Vali Tavlı\'nın yer aldığı kırmızı takım 4-2 kazandı.

İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakırlı öğrenciler, Çanakkale\'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitlikler ile tarihi Ören Yerlerini gezen öğrenciler, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Bektaş ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Vali Tavlı, Diyarbakırlı öğrenciler ile bir araya gelip sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 20\'şer dakikadan iki devre halinde oynanan dostluk maçında Kırmızı Takım\'da Vali Tavlı ve Eceabat Kaymakamı Yılmaz, Yeşil Takım\'da ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ile Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bektaş yer aldı. Vali Tavlı\'nın vuruşuyla başlayan maç eğlenceli görüntülere sahne olurken, kırmızı takım yeşil takımı 4-2 mağlup etti.

Maçla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İç İşleri Bakanlığının \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakır\'dan gelen öğrencileri Çanakkale\'de ve Şehitlik\'te ağırladıklarını söyledi. 102 yıl önce olduğu gibi memleketin dört bir tarafından gelen insanların bugün yine Çanakkale\'de buluştuğunu belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti: \"Aynı ruhla, aynı anlayışla, aynı kardeşlikle, aynı birlikle Çanakkale Ruhu\'nu tekrar oluşturuyoruz. Biz biriz, biz beraberiz ve birlikte Anadoluyuz, birlikte Türkiyeyiz. O yüzden Çanakkale\'de olmaktan, Çanakkale\'de misafirlerimizi ağırlamaktan, Çanakkale\'de Diyarbakırlı, Vanlı, Siirtli kardeşlerimizi, misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ve herkesi Çanakkale\'ye bekliyoruz. Bugün akşam da Sayın Valimiz ile birlikte Diyarbakır\'dan gelen kardeşlerimizle hep birlikte dostluk maçı yapıyoruz. Her şey dostluk, kardeşlik için, her şey Türkiye için, birliğimiz ve beraberliğimiz için çok keyifli, coşkulu bir ortam var. Çok mutluyuz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vali Orhan Tavlı\'nın Diyarbakırlı öğrenciler ile görüntüleri

-Maçtan görüntü

-İsmail Kaşdemir röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)