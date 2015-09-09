Çanakkale Ülkü Ocakları: HDP binasına saldıranlar ülkücüler değil, AKP Gençlik Teşkilatı!

Çanakkale Ülkü Ocakları, dün HDP il binasını taşlayanların ülkücüler olmadığını belirterek, AKP Gençlik Teşkilatı olduğunu ve olaydan sonra bozkurt işareti yaptıklarını öne sürdü.

Dağlıca'da PKK'nın saldırısında şehit olan 16 askerden birinin cenazesi, dün akşama doğru Çanakkale'ye getirildi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Geçilen güzergah üzerinde bulunan HDP binasına ise bir grup, taş atarak camlarını kırdı ve tabelasını indirdi. Gece boyunca devam eden olaylar üzerine Çanakkale Ülkü Ocakları Başkanı Selçuk Birer açıklama yaptı.

Ülkücüler bir yürüyüşün içerisine katılmamıştır

Birer, dünkü açıklamasında şunları kaydetti:

"Milletçe tarifsiz acıları yaşamaya devam ettiğimiz bu sıkıntılı günlerde, şehidimizin cenazesinin Çanakkale ye getirilmesi nedeniyle Çanakkale Ülkü ocakları İl Başkanlığı olarak bugün düzenleyeceğimiz 'Şehitlere Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşünü, 9 Eylül 2015 Çarşamba, saat 19.00'a erteledik. Şehidimizin aziz hatırasına saygımızdan yürüyüşümüzü erteleme hassasiyetine sahip olan Ülkü Ocakları, bu akşam Çanakkale'de olan hiçbir olayın ve yürüyüşün içerisinde olmamış ve tarafımızdan düzenlenmeyen hiçbir organizasyona katılmamıştır.

Bozkurt işareti yapan sözde ülkücü haysiyet şerefsizlerin iftirası

Bu akşam öğreniyoruz ki sözde ülkücü, bozkurt işareti yapan bir grup, şehidimizin cenazesi gelirken olaylar çıkarmış ve şerefsizce, alçakça Ülkü Ocaklarımız'ın üzerine iftira atmışlardır. Bu kişiler, AKP Gençlik Teşkilatı ve yan uzantılarında bulunan, duruma göre her türlü el hareketlerini yapan kişilerdir. Görüntüleri de elimizde mevcuttur. Hiçbir Ülkü Ocakları mensubu, olaylara alet olmamış ve şehit cenazesini provoke etmemiştir. Ülkü Ocakları'na yakışır şekilde yarın 19.00'da, 'Şehide Saygı, Teröre Lanet' yürüyüşü ile tüm Çanakkale'ye tekrar yaşatacağız."