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Çanakkale şehitleri için 1650 polis adayı ile koreografi

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerini oluşturdukları koreografi ile and

17 Mart 2018 13:55

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerini oluşturdukları koreografi ile andılar
Erzincan POMEM\'de eğitim gören 1650 polis adayı, üniformalı olarak yan yana gelerek Mehmetçik\'e Saygı Anıtı\'nı oluşturdu. Havadan drone ile görüntülenen koreografi de polis adayı öğrencileri, Erzincan POMEM Çanakkale yazısını da oluşturdu. Dev Türk bayrağı ile süslenen çalışmada öğrenciler aynı anda Şair Mehmet Akif Ersoy\'un \'Çanakkale Şehitlerine\' şiirinden dizeler de okudu.

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