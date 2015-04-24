Çanakkale Savaşı anmasına muhalefet davet edilmedi

Çanakkale Savaşları'nın 100. yıldönümünü anma törenilerine muhalefet liderlerinin davet edilmediği ortaya çıktı. Törenlere onlarca yabancı devlet başkanı ve başbakan katıldı.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, muhalefet partileri, Çanakkale'de düzenlenen törenlere davet edilmediklerini açıkladı.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, ana muhalefete davet gelmemesini "protesto ediyorum" diyerek tepki gösterdi. Tekin, şöyle konuştu; "AKP dirilerimize yaptığı zulümden sonra ölümlerimize de zulüm yapıyor. O törende, kupon arsacılar bile var, Türkiye Cumhuriyet'nin ana muhalefeti, Atatürk'ün partisinin temsilcileri davetli değil. Şiddetle protesto ediyorum."

'Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar'

MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu, Çanakkale'nin 100. yıldönümü anma törenleri için MHP'ye de davet gelmediğini açıkladı. "Ne bana, ne de diğer grup başkanvekili arkadaşa herhangi bir davetiye gelmedi" diyen Halaçoğlu, şöyle konuştu:

"Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Oyun oynuyorlar orada. Bir reklam yapıyorlar, reklamın içerisine Cumhurbaşkanı'nı koyuyorlar. Böylece, bu reklamla ancak birilerinin reklamını yapar biçimde tanıtıma gidiyorlar. Zaten o reklamı gördükten sonra, bunların muhalefeti de bu törenlere davet etmeleri mümkün değildi.

"Çanakkale Savaşları'nın 100. yıldönümü anmaları için Anzaklar'ın Çanakkale'ye çıktıkları 24 Nisan tarihinin seçilmesini de eleştiren Halaçoğlu, "Orada neyi kutluyorlar? Anzaklar'ın Çanakkale'ye çıkışını mı? Eğer bir anma yapılacaksa, düşmanın defedildiği gün yapılmalıydı. Anzaklar'ın Çanakkale'ye çıktığı gün değil. Neyi kutluyorlar orada? İyi ki çıktınız, iyi ki savaştık kutlaması mı yapıyorlar?"

MHP, hükümetin patrikhanedeki anmaya katılımını eleştirdi

Halaçoğlu, Çanakkale Savaşı anmalarının 24 Nisan'da yapılmasının, "siyaseten 1915 Ermeni olaylarına denk getirme" amacı taşıyabileceğine de dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Ermeni Patrikhanesi'ndeki ayine bugün hükümet de katılmış. O ayine katılıyorlar ama, Ermeni çetelerin katlettiği 518 bin Müslüman için hiçbirşey yapmıyorlar. Üstelik 24 Nisan, tehcirin, ki onun da adı sevk ve iskandır, tehcir değildir, yıldönümü bile değil. 1915'te, Çanakkale'de ölüm kalım mücadelesi verilirken, 17 Nisan'da Ermeniler Van'da isyan çıkardılar. İlk etapta 6 bin kişi öldürüldü.

"17 Nisan'da bundan vazgeçilmesi teklifi, Ermeni ileri gelenlerine Osmanlı hükümeti tarafından teklif edilmesine rağmen, kabul görmedi. Bunun üzerine 24 Nisan'da Ramgavar, Hınçak ve Taşnak örgütü mensubu 235 kişinin tutuklanmasına karar verildi. ancak 180 kişi tutuklandı, diğerleri kaçmıştır. Bunlar da öldürülmediler. Ankara Ayaş ve Çankırı cezaevlerine gönderildiler. Bu durumda, 24 Nisan'da hangi ayini yapıyorlar ve hükümet de buna katılıyor. Öyle görünüyor ki, AKP hükümeti bir fırsat bulsa, toplumsal tepkiden korkmasa, herhalde soykırımı da kabul edecek."

HDP'ye de davet yok

HDP Genel Merkezi de Çanakkale anmalarına katılmak için kendilerine herhangi bir davet gelmediğini açıkladı.