Çanakkale MOBESE'de AKP'li aday tanıtımı

Çanakkale'de açılışını Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yaptığı MOBESE'nin tanıtımı sırasında, Demircioğlu Caddesi'ndeki araçlardan birinin plakası tespit edilmek istendi. Görevlinin, onca aracın arasından AKP Çanakkale Belediye Başkanı Adayı Murat Efe'nin tanıtımını yapan logolu bir panelvanı zumlaması dikkat çekti.





Çanakkale'ye bir dizi açılış için gelen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Vali Abdülkadir Atalık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Birdal, AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, bürokratlar ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Yıldırım, uçakla geldiği Çanakkale Havaalanı'nda ilk olarak, 2 milyon TL'ye yeni inşa edilen, 10 bin 750 metrekare büyüklüğündeki 2 uçak kapasiteli yeni apronun açılışını yaptı.



Çanakkale düşmana geçilmez



Apronun açılışında konuşan Yıldırım, Çanakkale'de yakın zamana kadar 1995 yılında yapılmış bir havaalanı ve bir de terminali ve bir uçak kapasiteli apronu bulunduğunu hatırlatarak, bunlara yeni yaptıkları terminal binası ve iki uçak kapasiteli apronun da eklendiğini vurguladı. Çanakkale'ye uçak seferlerinin de başladığını belirten Bakan Yıldırım, şunları söyledi:



"Çanakkale bunu hak ediyor. `Çanakkale Geçilmez' diye kulaklarımızda çınlayan Çanakkale Zaferiyle ilgili bir deyiş var, şiirimiz var. Çanakkale geçilmez deyince, düşmana Çanakkale geçilmez. Ama, herhalde dosta, misafire, vatandaşa geçilmez olduğunu anlamışlar ve Çanakkale'ye hava taşımacılığı doğru dürüst yapılmamış. Kara yolu bağlantısı yapılmamış. Deniz ortasından geçiyor, ama Çanakkale denizden nasibini almamış. Hava, kara ve deniz ulaşımında yaptığımız yatırımlarla bütün bunların hepsi artık geride kaldı.''



Gezici kurdela



Bakan Yıldırım'ın yapacağı apron açılışında ilginç görüntüler de oluştu. Yıldırım, gelmeden önce başlayan açılış hazırlıklarında her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Apronda kurdeleyi bağlayacak bir yer olmadığı için genç bir erkek ile genç bir kadın apronun ortasına dikildi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kurdelenin kollarına bağlandığı gençler, nişan merasimini hatırlattı. Gençler kurdelenin kesilerek açılışın yapılması için beklemeye başladı. Ancak tören sırasında aniden bastıran sağanak yağmur tüm planları alt üst etti. Apronun ortasında kesilmesi planlanan `gezici' kurdele, yağış nedeniyle kapalı mekana alındı. Kurdele, daha sonra Bakan Yıldırım ve beraberindekiler tarafından kesildi, açılış gerçekleşmiş oldu.



Bahşiş yerine selam



Apron açılışının ardından havaalanı terminal binasından ayrılan Bakan Yıldırım'ın önüne iki davulcu ve iki klarnetçi çıktı. Müzisyenler, bahşiş alabilmek için karşılama müziği çalmaya başladı. Fakat davulcuların elini sıkan Yıldırım, bahşiş vermek yerine sadece asker selamı vererek makam aracına doğru yol aldı.



Bakan Yıldırım, apron açılışının ardından Emniyet Müdürlüğü binasında, 1 milyon 400 bin TL'ye mal olan Çanakkale MOBESE'nin açılışını gerçekleştirdi. Vali Atalık ve Belediye Başkanı CHP'li Gökhan'ın da katıldığı açılış töreni de ilgi çekici oldu. Kurdeleyi kestikten sonra MOBESE Yönetim Merkezi odasına geçerek görevlilerden sistem hakkında bilgi alan Yıldırım, bir aracın plaka tespitinin yapılmasını istedi. Görevli, Yıldırım'a kentin değişik noktalarından görüntüler izlettikten sonra, plaka tespiti için Demircioğlu Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen araçlardan birine zum yaptı. Ancak caddedeki birçok araç içinden AKP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Murat Efe'nin seçim çalışmaları için giydirilmiş panelvanın görüntüde yakınlaştırılmasıyla AKP'nin aday tanıtımı da gerçekleşmiş oldu. Bunun farkına varan Yıldırım, "Murat Efe'yi yakaladık'' diye gülümsedi. Hemen arkasında bulunan AKP Adayı Efe ise "Çalışıyorlar Sayın Bakanım'' dedi.

