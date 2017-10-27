Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon yapıldı. Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Manisa\'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kişinin arandığı bildirildi.