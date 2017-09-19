Çanakkale merkezli FETÖ operasyonuna 25 gözaltı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Çanakkale, İzmir ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir ve Bursa\'nın yanı sıra Çanakkale\'nin Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Lapseki ve Yenice İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'nde gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerin ardından Savcılığa sevk edilecek.

Öte yandan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos ile 12 Eylül arasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki 12 kişiyi çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Örgütün İl yapılanmalarından sorumlu olan M.A., N. K., F.B., T.H.B., T.B., A.P., A.A., H.A. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 2 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.