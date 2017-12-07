Çanakkale merkezli ByLock operasyona 17 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 18 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında, \'ByLock\' kullandığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkezli Hakkari, Ordu, İstanbul, Kahramanmaraş, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Konya, Muğla ve Muş\'ta, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 34 kişiden 17\'si adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişiden emniyetteki işlemi tamamlanıp adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1\'i tutuklandı, 1 kişi ise ByLock\'un kendisinin değil oğlu tarafından kullanıldığını beyan etmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına bulunan 15 kişinin ise Emniyet\'teki işlemleri sürüyor. Firari diğer 17 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.