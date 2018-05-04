Çanakkale merkezli 9 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 9 ilde, PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün Çanakkale\'deki yapılanmasına yönelik olarak Çanakkale merkezli Antalya, Şırnak, Ağrı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Van ve İstanbul\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.