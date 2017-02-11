Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi onaylandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Boğazı'na inşa edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinin tamamlandığını söyledi. Bakan Arslan, "Temel atma törenini 18 Mart'ta yapılacak" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliğini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldiklerini belirtti.

Referandum veya halkoylaması sürecinin önemli olduğunu ifade eden Arslan, "İnşallah huzur ve bereket ile ülkemiz, ülkemizin hedefleri açısından en doğru kararı elbetteki işin sahibi, iradenin sahibi halk verecektir. Biz de halkın verdiği karara saygılı olacağız, baş göz üstüne diyeceğiz, sahada herkes kendi penceresinden bu konuyu anlatacak, halkımızda ona göre kararını verecek" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale süreci

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesine de değinen Arslan, projenin Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya'daki ekonomik konjonktürü ve bulunan ortamı düşündüğünüzde bu ortamda 10 milyarın üzerinde bir bedele sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihale sürecinde gerçekten umduğumuzun üzerinde bir ilgi ile yabancı 8, Türk 7 firma olmak üzere, 15 firmanın oluşturduğu 4 ortak girişim grubu tekliflerini verdiler. Çokta iddialı teklifler çıktı, aynı zamanda dünyanın çok önemli 13 finans kuruluşu 'biz projenin finansını sağlayacağız, memnuniyetle diye iyi niyet mektuplarını verdiler', bu özellikle ülkemizin şuan ki sürecinde ekonomik olarak ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyenlere bence çok güzel bir dersti."

Bakan Arslan, Türk ekonomisine güven olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkenin ekonomisine istikrarına geleceğine güven olmasa bu büyüklükteki projelere dünyanın bu kadar iddialı ülkesinin iddialı firmaları ve iddialı finans kuruluşları teklif vermezlerdi. Malum 4 ortak girişim teklif vermişti, Tekliflerini 26 Ocak'ta açtık. O gün ön incelemelerde hepsinin yeterli olduğunu düşünerek süreye yönelik teklifleri de deklare etmiştik. Teknik arkadaşlarımız bu projelerin yapılabilmesi adına bütün dosyaları, teknik analizleri yaptılar, incelemelerini bitirdiler. Dün itibarıyla 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiye'den Yapı Merkezi ve Limak'tan oluşan de ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibariyle ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra 18 Mart'ta temelini atacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin."