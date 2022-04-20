Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bir ay sonra feribota yüzde 117 zam yapıldı!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından feribot seferlerini azaltarak kamuoyunda tepki alan GESTAŞ firması tepkilerinin ardından geri adım atarak seferlerini eski sayısına yükseltmişti.

Milli Gazete'nin haberine göre GESTAŞ firması, köprü açılışından bir ay sonra ise bu kez feribot ücret tarifelerine zam yaptı.

Firmanın sitesinde yer alan fiyat bilgilerine göre, 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan günlük 45 bin araç garantili 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılmış; geçiş ücreti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "200 lira" olarak açıklanmıştı.