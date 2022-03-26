Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş dönemi bugün başladı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı. Erdoğan, 200 Türk Lirası olan köprü geçiş ücretini, "200 liracık" diyerek duyurmuştu.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı. Köprü ulaşımı yaklaşık 6 dakika sürüyor.