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Ekonomi

Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı

195 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına özel basılan madeni 1 TL’ler tedavüle giriyor

18 Mart 2022 16:16

Yeni madeni 1 TL’ler 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışına özel bugün tedavüle verilecek.

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