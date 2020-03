Çanakkale Köprüsü dolandırıcılığı: Mağdurlar; milyonluk ev, yüklü miktarda para kaybettiler

Kimi, arsa başına 20-30 bin lira kazanç elde edeceğim umuduyla milyonluk evinden oldu, kimi yüklü miktarda parasını kaybetti. 10'a yakın kişi adına savcılıklara yapılan başvuru ve açılan davalarda mağdurların bir kısmı, hayali olduğu ortaya çıkan arsa alım satımı sonrası Ramazan B.'ye güvendiklerini söylerken, bir kısmı ise B.'nin kendilerine yedirdiği tatlıya bir şey kattığı düşüncesinde.

"İz bırakmamaya dikkat etti"

Hürriyet Gazetesinin haberine göre Ramazan B.’un, hakkında dolandırıcılık iddiasında bulunan kişilerden alım-satım yetkisi veren vekâletname aldığına işaret eden Av. Merve Uçanok, “Mağdurların kendi adına çıkan vekâletnamelerden haberi olmadığı gibi, yapılan yolsuz işlemlerden de haberi olmamış. Kendi adını resmi hiçbir işlemde kullanmayan bu kişi, İbrahim C. ve Tamer K. isimli kişiler aracılığıyla bu işleri yürütmüş. Para hareketlerinin tamamı bu kişiler üzerinden yapılmış. Bu işlemleri yaptıktan sonra izini kaybettiren bu kişi yüzünden birçok kişi maddi açıdan büyük zarara uğramış durumda” diye konuştu.

"Dolandırıcılık yaptığını biliyordum"

Konu ile ilgili Ramazan B.’a ise ulaşılamıyor. Ramazan B.’nin üç ayrı GSM hattı da kapalı. Hesabına yüklü miktarda para yatırılan İbrahim C. ise “Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu biliyordum. Kendi hesapları ile ilgili sıkıntı olduğunu söyleyerek benim hesaplarımı kullandı. Bu işten toplam kazancım 30-40 bin lira oldu. Ramazan’a ben de ulaşamıyorum” dedi.

İbrahim C. adına Şubat 2018’de kurulan Mavibulut Mühendislik tasfiyeye alındı. Söz konusu şirketi tasfiyeye alan İbrahim C., 3 ay önce de Vaniköy Mühendislik ismi ile bir şirket kurdu. İbrahim C., ikinci şirketi ihracat amaçlı kurduğunu öne sürdü. Mağdurların bir bölümü Mavibulut’a bir bölümü ise Vaniköy Mühendislik’in banka hesabına para yatırdı.